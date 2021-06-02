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Евро-2020

Булыкин: атака сборной России может сыграть мощно на Евро при поддержке полузащитников

В среду был объявлен окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы
Дмитрий Булыкин Алексей Колчин/ТАСС
Описание
Дмитрий Булыкин
© Алексей Колчин/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу может хорошо сыграть в атаке на чемпионате Европы при поддержке полузащитников. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин.

В среду был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. В список вошли 26 игроков, среди которых трое нападающих - Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев.

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"Тренеру виднее с выбором состава, он провел значительное время с футболистами, посмотрел, кто и как готов, - сказал Булыкин. - Атаку сборной России ожидаю мощной, так как вызваны Дзюба, Заболотный и Соболев, также всегда есть полузащитники впереди, которые смогут помочь. Нападающие не совсем отличаются по игре, но это наконечник копья, в товарищеском матче с командой Польши (1:1) мы увидели, как Станислав Черчесов будет использовать этих форвардов. Посмотрим, как это получится на уровне чемпионата Европы".

"Никаких неожиданностей по вызову футболистов не возникло, вряд ли они могут быть, так как вызваны лучшие игроки страны. Черчесов всегда объяснял выбор футболистов. Поэтому вряд ли были сюрпризы. Теперь нам остается только поддерживать нашу сборную и ждать от нее результата", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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