"Спартак" продлил контракт с футболистом Тилом

ТАСС, 2 июня. Футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с полузащитником Гусом Тилом до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Сезон-2021/22 футболист проведет в аренде в нидерландском "Фейенорде".

По условиям арендного соглашения, если Тил проведет меньше половины официальных матчей в составе нидерландского клуба до 1 января 2022 года, то у "Спартака" будет право досрочно завершить аренду полузащитника.

Тилу 23 года, он перешел в "Спартак" в августе 2019 года из нидерландского АЗ. Контракт был подписан на четыре года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €16 млн. Всего в составе красно-белых он провел 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.

В сентябре 2020 года "Спартак" отдал нидерландского футболиста в аренду германскому "Фрайбургу", где он провел семь матчей и не отметился результативными действиями.