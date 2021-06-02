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Евро-2020

Сорокин рассказал о планах организовать паромы для болельщиков из Финляндии во время Евро

Сборная Финляндии сыграет с командами России и Бельгии в Санкт-Петербурге
Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 2 июня. Российская часть оргкомитета чемпионата Европы по футболу планирует провести переговоры с финской стороной по транспортировке из Финляндии болельщиков для просмотра матчей турнира, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин.

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"Надеемся, что ситуация с сообщением улучшится. Если говорить о финнах, то будем работать с финской стороной и всячески мотивировать их, чтобы они запустили паромы специально для болельщиков, так как паромы для нас крайне удобно принимать", - сказал Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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