Де Брёйне может пропустить матч против россиян на чемпионате Европы по футболу

ТАСС, 2 июня. Появление полузащитника сборной Бельгии на поле в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды России маловероятно. Такое мнение высказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, комментарий которого приводит газета Le Parisien .

"Челси" во второй раз стал победителем футбольной Лиги чемпионов

Девять лет спустя. "Челси" во второй раз стал победителем футбольной Лиги чемпионов

У полузащитника "Манчестер Сити" был диагностирован перелом костей носа и левой глазницы после столкновения с защитником "Челси" Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов. Де Брёйне был заменен во втором тайме, а его команда потерпела поражение со счетом 0:1.

"Маловероятно, что Кевин сможет принять участие в первом матче группового этапа, - сказал Мартинес. - Он восстановится от травмы и примет участие в турнире, но мы не знаем, в каком туре это произойдет".

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная Бельгии на групповом этапе турнира сыграет с командами России (12 июня), Дании (17 июня) и Финляндии (21 июня).

Де Брёйне 29 лет, в составе сборной Бельгии он принял участие в 80 матчах, забил 21 гол и отдал 38 голевых передач. Футболист является трехкратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", пятикратным обладателем Кубка английской футбольной лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным победителем Суперкубка Англии, чемпионом "Бельгии" с "Генком", обладателем Суперкубка Бельгии, победителем Кубка и Суперкубка Германии в составе "Вольфсбурга", а также бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.