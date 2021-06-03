МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Первый в российской истории чемпионат мира по игре го стартует во Владивостоке на острове Русский. Турнир пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Чемпионат мира по игре в го во Владивостоке пройдет без зрителей

40 лет подряд чемпионат мира проводился только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й сессии президиума Международной федерации Го в Гуйяне в 2017 году право на проведение соревнований получила Россия. Международная федерация го была основана в 1982 году. Отечественные игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

В 41-м по счету чемпионате мира примут участие лучшие игроки из 77 стран, Россию на соревнованиях представит 20-летний Антон Черных из подмосковного Жуковского. Спортсмен получил право на участие в чемпионате мира по итогам национального турнира претендентов, который прошел в начале мая в Москве. Черных выступит на мировом первенстве под эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Спортивного арбитражного суда, согласно которым на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

Зрители не смогут присутствовать на турнире, однако спортивный директор мероприятия Владимир Горжалцан сообщил ТАСС, что для них "будет организована трансляция в интернете на различных игровых сервисах". В день открытия турнира состоится телемост между Владивостоком и Санкт-Петербургом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Чемпионат мира 2019 года проходил в Китае, его победителем стал представитель этой страны Чэнь Ван. Турнир 2020 года был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2013 году Илья Шикшин занял четвертое место, что является лучшим результатом россиян.