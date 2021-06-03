Часть спортсменов примут участие в чемпионате мира по го в режиме онлайн

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Часть игроков чемпионата мира по игре го, который впервые в истории пройдет в России, примут участие в турнире в режиме онлайн. Об этом на церемонии открытия мирового первенства заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Мы вместе с Минвостокразвития, вместе с "Росгеологией" постарались обеспечить все необходимые достойные условия проведения чемпионата и, конечно, комфортные и безопасные условия для проживания спортсменов, - сказал Кожемяко. - Всего поступило заявок от 77 стран. 20 представителей стран находятся здесь, они будут играть очно, остальные благодаря цифровизации будут принимать участие в режиме онлайн. Думаю, это даст свой замечательный эффект, так как любителей этой древней игры в странах Азии несколько десятков миллионов".

Также на церемонии открытия турнира губернатор Приморского края зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина: "Столь престижные и авторитетные соревнования в этом виде спорта проходят в России впервые. И мы искренне рады принимать во Владивостоке сильнейших игроков планеты. Уверен, чемпионат пройдет на высоком организационном и творческом уровне и послужит продвижению ценностей и традиций этой древней игры, гармонично сочетая в себе дух интеллектуальной борьбы и уникальную философию. И, конечно, состязания станут большим значимым событием для жителей и гостей столицы российского Дальнего Востока".

О чемпионате мира

Турнир на протяжении 40 лет проходил только на территории Юго-Восточной Азии. Право на проведение соревнований Россия получила на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году. При этом отечественные игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

В 41-м по счету чемпионате мира примут участие игроки из 77 стран, Россию на соревнованиях представит 20-летний Антон Черных из подмосковного Жуковского. Спортсмен получил право на участие в чемпионате мира по итогам национального турнира претендентов, который прошел в начале мая в Москве. Черных выступит на мировом первенстве под эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства, согласно которым на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

Зрители не смогут присутствовать на мировом первенстве, однако для них будет организована трансляция в интернете на различных игровых сервисах.

Го - стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Название "го" в переводе означает "окружать камнями". В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые, цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.