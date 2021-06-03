В фан-зоне в Екатеринбурге будет показан один матч чемпионата Европы по футболу

1 июня Российский футбольный союз (РФС) объявил города, где будут обустроены фан-зоны во время чемпионата Европы. В их число вошел Екатеринбург.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Один матч сборной России - против команды Финляндии 16 июня - будет транслироваться в фан-зоне, которая будет организована на территории стадиона "Екатеринбург-Арена" во время матчей российской команды на чемпионате Европы 2021 года по футболу. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области в четверг.

"В Екатеринбурге поддержать наших ребят можно будет не только дома перед телевизором или в спортбаре, но и в фан-зоне "Екатеринбург-Арены". К сожалению, из-за позднего начала матчей сборной России на групповом этапе в фан-зоне Евро-2020 в Екатеринбурге на большом экране будет показана только одна встреча против команды Финляндии 16 июня, начало - в 18:00 по местному времени (16:00 мск)", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что игры сборной России против команд Бельгии и Дании будут проводиться поздно вечером по екатеринбургскому времени, поэтому их трансляция нарушила бы режим тишины и покоя.

Для гостей фан-зоны "Екатеринбург-Арены" приготовлена развлекательная программа, которая начнется за три часа до матча. Фан-зона будет заполнена с учетом возможности соблюдения полутораметровой социальной дистанции между болельщиками, а гости будут обеспечены масками.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).