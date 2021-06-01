РФС организует фан-зоны для просмотра матчей сборной России на чемпионате Европы

ТАСС, 1 июня. Российский футбольный союз (РФС) организует фан-зоны в девяти городах страны во время матчей сборной России на чемпионате Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 будет работать в Москве с 11 июня

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Фан-зоны будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сочи, Туле и Ульяновске. Вместе с гостями фан-зон матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики.

Кроме того, на телевидении будет транслироваться манифест сборной и другие ролики о команде. В Санкт-Петербурге и Москве начнут работу специальные брендированные автобусы "Играем за вас" с символикой сборной и портретами игроков, а в московском метро появится тематический футбольный поезд "Наши парни". В Екатеринбурге на производстве Трубной металлургический компании труба диаметром 1 метр 42 сантиметра и длиной 12 метров будет украшена масштабным граффити в поддержку сборной.

Также сообщается, что 8 июля на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина состоится открытая тренировка и встреча с болельщиками сборной России. Фанаты получат возможность лично посмотреть на подготовку команды Станислава Черчесова, а после задать любой вопрос игрокам и главному тренеру.