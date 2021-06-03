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Олимпиада в Токио

Пьедесталы на Олимпиаде в Токио сделаны из переработанного пластика

Материалом стали переработанные бутылки, а также пластиковый мусор, выловленный из моря

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио представили журналистам сделанные из переработанного пластика пьедесталы, которые будут использоваться во время церемоний награждения. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что материалом для пьедесталов стали переработанные бутылки, а также пластиковый мусор, выловленный из моря. При этом для установленных на пьедесталах эмблем Олимпийских и Паралимпийских игр был использован алюминий, который остался от жилых домов, разрушенных во время землетрясения 2011 года. С помощью этих материалов организаторы воплотили принцип "устойчивого существования", который является одной из концепций нынешних Игр, подчеркивает Киодо.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.

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Олимпиада в Токио
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