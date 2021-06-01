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Олимпиада в Токио

Поздняков рассказал о сложностях при подготовке сборных России к Олимпиаде в Токио

По словам главы Олимпийского комитета России, большинство команд планировали провести подготовку к Играм непосредственно в Японии
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Александров/ТАСС
Описание
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Большинство команд сборной России планировали готовиться к Олимпийским играм непосредственно в Японии, однако подготовка вынужденно была перенесена на территорию России. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"За последнее время мы провели более 20 встреч с руководителями общероссийских спортивных федераций, чьи спортсмены будут участвовать в Токио, - сказал Поздняков. - Безусловно, есть ряд сложностей: большинство команд планировали провести подготовку к Играм непосредственно в Японии, но теперь они вынуждены переносить ее на территорию России, на Дальний Восток, что дает нашим командам возможность адаптироваться к географическим условиям. Это основная проблема".

"Что касается дальневосточных баз, то там широкая география. Во Владивостоке будут задействованы комплекс "Олимпиец", мощности Дальневосточного федерального университета, будут площадки в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, ряд спортсменов будут готовиться в Хабаровске. Есть и другие сложности, связанные непосредственно с Играми, например, у каких-то команд не хватает аккредитаций по причине того, что оргкомитет старается сократить число делегаций", - добавил глава ОКР.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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