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Олимпиада в Токио

Олимпийский комитет России утвердит состав национальной команды на Игры в Токио 1 июля

Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа
Президент ОКР Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 1 июня. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердит состав национальной команды на Игры в Токио 1 июля. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"1 июля у нас пройдет заседание исполкома ОКР, на котором будет утвержден состав олимпийской команды", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 

20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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