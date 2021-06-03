Алкоголь у фан-зон во время Евро в Петербурге можно будет купить в кафе и барах

"Запрет не распространяется на предприятия общественного питания - рестораны, кафе, бары и буфеты", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Запрет на продажу алкоголя, который будет действовать в Санкт-Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу вблизи стадиона на Крестовском острове и возле фан-зон, не распространяется на кафе и бары, однако его нельзя выносить из заведения. Об этом сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

При этом власти Петербурга напоминают владельцам заведений о том, что употребление проданного в баре алкоголя допускается только в этом же заведении и рекомендуют пресекать вынос напитков из кафе. Также власти города напоминают, что нарушение правил продажи алкоголя влечет наложение штрафов.

В комитете отметили, что запрет на розничную продажу алкоголя устанавливается на территории у стадиона на Крестовском острове за день до проведения игры и в день ее проведения, возле фан-зоны для просмотра футбола на Конюшенной площади и в тематическом Парке футбола у спорткомплекса "Юбилейный" с 11 июня по 11 июля, а также вблизи Дворцовой площади с 1 по 11 июля, когда там будет работать зона просмотра футбола.

21 мая губернатор Александр Беглов подписал закон "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.