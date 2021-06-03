Оздоев: сборная России не останется без поддержки на игре чемпионата Европы в Копенгагене

В заключительном туре группового этапа российские футболисты сыграют с командой Дании, встреча пройдет в Копенгагене 21 июня. Власти Дании из-за пандемии коронавируса не планируют пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в Копенгагене, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов.

"Я считаю, что наши болельщики должны были поехать в Данию, иностранные же болельщики могут приехать в нашу страну, - сказал Оздоев. - Играть без своих болельщиков всегда тяжелее, но мы понимаем, что они всегда с нами, поддерживают и переживают. Но я надеюсь, что наши болельщики, которые живут в Европе и являются гражданами Евросоюза, все равно прорвутся и будут поддерживать. В этом я уверен".

"Очень приятно попасть в состав сборной и поехать на Евро, я хочу помочь команде добиться хорошего результата, - продолжил футболист. - Если говорить про тренировки перед недавним матчем с Польшей, то они были очень большими, мы под нагрузками вышли на ту игру. Нам не хватало быстроты принятия решений, да и ноги не так хорошо бежали. Но я надеюсь, что потихоньку нас будет отпускать, и в ближайшее время будет полегче".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч со сборной Болгарии.