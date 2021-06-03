Бронзовый призер Олимпийских игр Фридзон покинул баскетбольный клуб "Зенит"

Фридзон выступал за "Зенит" с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник набирал 4,2 очка и отдавал 0,8 передачи в среднем за игру в Единой лиге ВТБ.

"Сказать, что мы были рады видеть легенду в майке "Зенита" - ничего не сказать. Мы все гордимся тем, что Виталий провел этот невероятный сезон в составе сине-бело-голубых", - говорится в сообщении.

Фридзону 35 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России, также в его активе бронзовая награда чемпионата Европы 2011 года. Ранее Фридзон выступал за "Локомотив-Кубань", ЦСКА и подмосковные "Химки", защитник выигрывал чемпионат России семь раз (по одному разу с "Химками" и "Зенитом", пять - с ЦСКА). В 2011 году россиянин был признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА Фридзон выиграл Евролигу в 2016 году.