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Единая лига ВТБ

Бронзовый призер Олимпийских игр Фридзон покинул баскетбольный клуб "Зенит"

У защитника истек срок действия контракта
Виталий Фридзон Михаил Александров/ТАСС
Описание
Виталий Фридзон
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 3 июня. Защитник Виталий Фридзон покинул баскетбольный клуб "Зенит" в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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Фридзон выступал за "Зенит" с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник набирал 4,2 очка и отдавал 0,8 передачи в среднем за игру в Единой лиге ВТБ.

"Сказать, что мы были рады видеть легенду в майке "Зенита" - ничего не сказать. Мы все гордимся тем, что Виталий провел этот невероятный сезон в составе сине-бело-голубых", - говорится в сообщении.

Фридзону 35 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России, также в его активе бронзовая награда чемпионата Европы 2011 года. Ранее Фридзон выступал за "Локомотив-Кубань", ЦСКА и подмосковные "Химки", защитник выигрывал чемпионат России семь раз (по одному разу с "Химками" и "Зенитом", пять - с ЦСКА). В 2011 году россиянин был признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА Фридзон выиграл Евролигу в 2016 году.

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