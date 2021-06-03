Давид Луис и еще три футболиста покинут лондонский "Арсенал"

ТАСС, 3 июня. Защитник Давид Луис, полузащитники Дани Себальос и Мартин Эдегор, а также вратарь Мэтью Райан покидают лондонский футбольный клуб "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Лондонский "Арсенал" впервые с сезона-1995/96 не сыграет в еврокубках

Себальос и Эдегор выступали за "Арсенал" на правах аренды. Оба футболиста принадлежат мадридскому "Реалу". Луис и Райан покидают "Арсенал" в связи с истечением сроков контрактов.

Луис выступал за "Арсенал" с 2019 года, в завершившемся чемпионате Англии 34-летний футболист провел 20 игр и забил один мяч. Ранее бразильский защитник выступал за "Челси", французский "Пари Сен-Жермен", португальскую "Бенфику" и "Виторию" из Бразилии. Он дважды становился чемпионом Франции, один раз выиграл чемпионат Англии в составе "Челси" и чемпионат Португалии.

В составе сборной Бразилии Давид Луис провел 56 матчей и забил три мяча. В 2013 году он стал обладателем Кубка конфедераций.

22-летний норвежец Эдегор в завершившемся чемпионате провел 14 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Себальос выступал за "Арсенал" с 2019 года, на счету 24-летнего испанца 25 матчей и три голевых паса в минувшем сезоне Английской премьер-лиги.

Австралийский голкипер Райан провел за "Арсенал" три матча. Команда из Лондона заняла восьмое место по итогам чемпионата Англии и впервые с сезона-1995/96 не примет участия в еврокубках.