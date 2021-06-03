Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная США со счетом 6:1 переиграла команду Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

В составе американцев шайбы забросили Брайан Бойл (14-я минута), Колин Блэкуэлл (16, 37), Конор Гарленд (20, 59) и Александр Хмелевский (46). У словаков отличился Петер Цегларик (33). Цегларик забросил пятую шайбу на чемпионате мира и с 11 очками является лучшим бомбардиром турнира по системе "гол+пас".

Соперник американских хоккеистов по полуфиналу определится после завершения всех четвертьфинальных встреч. В 1/2 финала команда с высшим посевом сыграет со сборной с низшим, сборная США стала лучшей командой предварительного этапа и получила первый номер посева. Далее идут команды России (2-й номер посева), Финляндии (3), Швейцарии (4), Чехии (5), Германии (6), Словакии (7) и Канады (8). Таким образом, американцы до финала точно не сыграют со сборными России и Финляндии.

Полуфинальные встречи состоятся 5 июня. Финал и игра за третье место пройдут 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Сборная США дважды становилась чемпионом мира (1933, 1960), четыре раза завоевывала серебряные медали (1931, 1934, 1939, 1950) и восемь раз бронзовые (1936 ,1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018).