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Футбол в России

Футболист Ненахов перешел из "Ахмата" в "Локомотив"

Срок действия контракта игрока с московским клубом составит 3 года
Максим Ненахов (слева) Елена Афонина/ТАСС
Описание
Максим Ненахов (слева)
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 3 июня.. Защитник Максим Ненахов перешел в московский футбольный клуб "Локомотив" из грозненского "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Контракт с 22-летним россиянином рассчитан на три года.

"Я рад стать частью "Локомотива", для меня переход в клуб с большими амбициями - новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб "Ахмат", у меня остались только теплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов, надеюсь, вместе с командой добьемся больших побед", - сказал Ненахов.

Ненахов выступал за "Ахмат" с января 2020 года, в его активе 41 матч за грозненскую команду во всех турнирах и три результативные передачи.

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