Хэмилтон на этапе "Формулы-1" в Баку попробует вернуть лидерство в личном зачете

ТАСС, 4 июня. Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Азербайджана - стартует в пятницу. Заезды пройдут на городской трассе в Баку.

Прошлый этап в Монако получился провальным для "Мерседеса" - финн Валттери Боттас вынужден был сойти с дистанции из-за того, что механики не смогли открутить гайку на колесе во время пит-стопа, а британец Льюис Хэмилтон финишировал только седьмым. Этим не преминули воспользоваться в "Ред Булл" - нидерландец Макс Ферстаппен выиграл гонку и возглавил личный зачет, а финиш на четвертом месте мексиканца Серхио Переса позволил команде выйти в лидеры в Кубке конструкторов. Однако преимущество в обоих зачетах шаткое - Ферстаппен опережает Хэмилтона на четыре очка, а "Ред Булл" впереди "Мерседеса" всего на один балл.

Этап в Монако получился лучшим в сезоне для пилота "Хааса" Никиты Мазепина. Россиянин впервые по ходу гоночного уик-энда выглядел лучше напарника по команде немца Мика Шумахера - Мазепин обошелся без серьезных ошибок, тогда как сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера дважды разбил болид в практиках, из-за чего даже не смог принять участие в квалификации. Как итог - Мазепин уступил напарнику только в одной практике, во всех остальных протоколах, в том числе и после гонки, он оказался выше Шумахера. В Баку Мазепину важно закрепить успех.

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в 2016 году, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с 2017 года этап стал называться Гран-при Азербайджана. Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря. Трек состоит из 20 поворотов (12 левых и восемь правых), а длина круга составляет 6 км, стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу восемь поворотов под 90 градусов.

В прошлом году этап был отменен из-за пандемии коронавируса, по этой же причине нынешний Гран-при пройдет без зрителей. В дебютной гонке в Баку победу одержал немец Нико Росберг, который завершил карьеру сразу после завоевания чемпионского титула в 2016 году. Затем Гран-при Азербайджана выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо, Хэмилтон и Боттас.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:30 мск, вторая - в 15:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00 мск) и квалификация (15:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00 мск).