Интрига обостряется: Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и вышел в лидеры чемпионата

ТАСС, 23 мая. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако. Этот успех позволил ему выйти в лидеры личного зачета чемпионата.
Этап в Монако стоит особняком в календаре "Формулы-1". Городская трасса является одновременно и самой критикуемой из-за того, что там практически невозможно обгонять, и самой уважаемой, поскольку именно здесь гонщики имеют возможность показать все свое мастерство, проходя узкие повороты в считанных миллиметрах от барьеров. В прошлом году этап в Монако был отменен из-за пандемии, в нынешнем же сезоне он не только состоялся, но и стал одним из немногих, который прошел при зрителях.
По традиции уик-энд в Монако начинается на день раньше, чем обычно: поскольку в пятницу гонщиков задействуют на различных светских мероприятиях, первые две сессии свободных заездов проходят в четверг. И они преподнесли определенные сюрпризы. Победителем первой практики стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", но это вызвало меньшее удивление, чем отличная форма "Феррари" - испанец Карлос Сайнс - младший показал второй результат, а уже во второй сессии оба пилота итальянского коллектива возглавили протокол, первым стал монегаск Шарль Леклер. Свою скорость они подтвердили и в заключительной практике в субботу - второе и третье места.
При этом основную конкуренцию им составлял нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), а вот гонщики "Мерседеса" - лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас - держались в тени и заметно уступали "Ред Булл" и "Феррари". Эта тенденция сохранилась и в квалификации - Ферстаппен, Сайнс и Леклер задавали тон, а мерседесовцы старались их нагнать. Предугадать, кто возьмет поул, было практически невозможно, интрига сохранялась вплоть до последнего. Но красивую развязку испортил Леклер.
На последней серии быстрых кругов монегаск ошибся в одном из поворотов и врезался в стену, серьезно разбив болид. Квалификация, до окончания которой оставались считанные секунды, была остановлена. В итоге вылет Леклера испортил всем остальным гонщикам решающие попытки показать быстрый круг, но сыграл на руку самому пилоту "Феррари" - поскольку на момент остановки сессии он занимал первое место в протоколе, то и итоговый поул достался ему. Ферстаппен вынужден был довольствоваться второй строчкой, Боттас - третьей, Сайнс - четвертой, а Хэмилтон и вовсе седьмой.
Хорошо начался гоночный уик-энд для российского пилота "Хааса" Никиты Мазепина. Он впервые в сезоне смог дважды по итогам практик опередить партнера по команде немца Мика Шумахера, да и в целом выглядел убедительнее напарника, который непривычно для себя совершал много ошибок. Во второй и третьей сессиях свободных заездов сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера разбил болид, и если после первого случая у команды было достаточно времени на починку, то второй эпизод вынудил немца пропустить квалификацию. Благодаря этому Мазепин, показавший в ней 19-й результат, впервые в сезоне оказался выше напарника на стартовой решетке.
Гонка
Незадолго до старта пришли плохие новости для Леклера и его болельщиков - механики после аварии в квалификации смогли собрать болид, но по дороге на стартовую решетку монегаск пожаловался на проблемы с коробкой передач, которую команда решила не менять, поскольку последовал бы штраф в виде потери пяти мест. Экстренно решить проблему не удалось, Леклер не успел покинуть пит-лейн в отведенное время, и на этом его участие в домашнем Гран-при закончилось.
На погасшие огни светофора чуть лучше среагировал Боттас, но Ферстаппен успел перекрыть ему траекторию и в первом повороте сохранил первое место. Позади существенных изменений не произошло, большинство пилотов сохранили свои позиции. В конце пелотона Шумахер в одном из поворотов на первом круге смог обогнать Мазепина. Дальше гонка пошла по привычному сценарию для Монако - никаких обгонов, положение в пелотоне могли изменить лишь пит-стопы.
Так и получилось. На пит-стопе Боттаса возникли проблемы с гайковертом, из-за чего финн и вовсе вынужден был сойти с дистанции. Больше всех за счет пит-стопа отыграл Перес, который переместился с восьмого места на четвертое, две позиции улучшил немец Себастьян Феттель ("Астон Мартин"), продолживший гонку пятым. А вот Хэмилтон не только не смог отыграть позиции, но и проиграл одну, опустившись на седьмое место. Еще до обязательной остановки в боксах Мазепин на трассе обогнал Шумахера, правда, произошло это по причине технических проблем на машине немца.
В оставшееся время положение в гонке не изменилось - Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне и благодаря этому возглавил личный зачет, опережая Хэмилтона на четыре очка. Вторым финишировал Сайнс, третьим - британец Ландо Норрис ("Макларен"), который перед стартом уик-энда подписал новый многолетний контракт с командой. Хэмилтон пересек финишную черту седьмым, позади Переса, Феттеля и француза Пьера Гасли ("Альфа Таури"). В концовке гонки Шумахер смог восстановить темп, однако Мазепин сохранил 17-ю позицию и впервые в сезоне финишировал не последним и выше напарника.
В рамках Гран-при Монако состоялся второй этап "Формулы-2", который не слишком удачно сложился для пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберта Шварцмана. Пилот академии "Феррари" отлично начал уик-энд, показав второе время в квалификации, но вот затем все пошло наперекосяк. В первой гонке он сошел на первом же круге в результате аварии, из-за этого во втором заезде вынужден был стартовать с конца пелотона и в итоге прорвался до 10-го места. А в заключительной гонке россиянин боролся за победу, но ошибка команды на пит-стопе оставила его не только без первого места, но и даже без подиума - четвертая позиция.
Следующие этапы "Формулы-1" и "Формулы-2" пройдут в Азербайджане с 4 по 6 июня.