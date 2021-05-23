Интрига обостряется: Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и вышел в лидеры чемпионата

Этап в Монако стоит особняком в календаре "Формулы-1". Городская трасса является одновременно и самой критикуемой из-за того, что там практически невозможно обгонять, и самой уважаемой, поскольку именно здесь гонщики имеют возможность показать все свое мастерство, проходя узкие повороты в считанных миллиметрах от барьеров. В прошлом году этап в Монако был отменен из-за пандемии, в нынешнем же сезоне он не только состоялся, но и стал одним из немногих, который прошел при зрителях.

По традиции уик-энд в Монако начинается на день раньше, чем обычно: поскольку в пятницу гонщиков задействуют на различных светских мероприятиях, первые две сессии свободных заездов проходят в четверг. И они преподнесли определенные сюрпризы. Победителем первой практики стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", но это вызвало меньшее удивление, чем отличная форма "Феррари" - испанец Карлос Сайнс - младший показал второй результат, а уже во второй сессии оба пилота итальянского коллектива возглавили протокол, первым стал монегаск Шарль Леклер. Свою скорость они подтвердили и в заключительной практике в субботу - второе и третье места.

При этом основную конкуренцию им составлял нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), а вот гонщики "Мерседеса" - лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас - держались в тени и заметно уступали "Ред Булл" и "Феррари". Эта тенденция сохранилась и в квалификации - Ферстаппен, Сайнс и Леклер задавали тон, а мерседесовцы старались их нагнать. Предугадать, кто возьмет поул, было практически невозможно, интрига сохранялась вплоть до последнего. Но красивую развязку испортил Леклер.

На последней серии быстрых кругов монегаск ошибся в одном из поворотов и врезался в стену, серьезно разбив болид. Квалификация, до окончания которой оставались считанные секунды, была остановлена. В итоге вылет Леклера испортил всем остальным гонщикам решающие попытки показать быстрый круг, но сыграл на руку самому пилоту "Феррари" - поскольку на момент остановки сессии он занимал первое место в протоколе, то и итоговый поул достался ему. Ферстаппен вынужден был довольствоваться второй строчкой, Боттас - третьей, Сайнс - четвертой, а Хэмилтон и вовсе седьмой.

Хорошо начался гоночный уик-энд для российского пилота "Хааса" Никиты Мазепина. Он впервые в сезоне смог дважды по итогам практик опередить партнера по команде немца Мика Шумахера, да и в целом выглядел убедительнее напарника, который непривычно для себя совершал много ошибок. Во второй и третьей сессиях свободных заездов сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера разбил болид, и если после первого случая у команды было достаточно времени на починку, то второй эпизод вынудил немца пропустить квалификацию. Благодаря этому Мазепин, показавший в ней 19-й результат, впервые в сезоне оказался выше напарника на стартовой решетке.

Гонка

Незадолго до старта пришли плохие новости для Леклера и его болельщиков - механики после аварии в квалификации смогли собрать болид, но по дороге на стартовую решетку монегаск пожаловался на проблемы с коробкой передач, которую команда решила не менять, поскольку последовал бы штраф в виде потери пяти мест. Экстренно решить проблему не удалось, Леклер не успел покинуть пит-лейн в отведенное время, и на этом его участие в домашнем Гран-при закончилось.