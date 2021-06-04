Акименко не включен в список участников этапа Бриллиантовой лиги из-за позднего допуска

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике прыгун в высоту Михаил Акименко отсутствует в списке участников этапа Бриллиантовой лиги, который пройдет 10 июня во Флоренции, из-за позднего получения нейтрального статуса, однако спортсмен сохраняет шансы там выступить. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.

В стартовый протокол мужского турнира по прыжкам в высоту итальянского этапа Бриллиантовой лиги входят девять спортсменов, среди них действующий чемпион мира катарец Мутаз Баршим и обладатель лучшего результата сезона в мире (2,37 метра) россиянин Илья Иванюк. Акименко также изначально планировал выступить на этом старте.

"Акименко нет в списках участников по причине того, что список участников этапа был сформирован до того, как Михаилу дали нейтральный статус, он слишком поздно получил допуск на международные старты, - сказал Воронков. - Организаторы заявили, что не могут увеличить количество участников из-за телевидения. Однако у нас есть информация, что один из заявленных спортсменов может отказаться, и находящийся в листе ожидания Акименко тогда сможет его заменить. Варианты какие-то есть".

Акименко получил нейтральный статус 22 мая. Он рассчитывал выступить 28 мая на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, однако не смог этого сделать, так как заявка на турнир была уже закрыта. 2 июня на соревнованиях в словацком Шаморине спортсмен занял второе место с результатом 2,29 метра.