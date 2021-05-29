Прыгун в высоту Акименко начнет международный сезон 2 июня на турнире в Словакии

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянин Михаил Акименко начнет международный сезон 2 июня на международном турнире в словацком Шаморине. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Акименко получил от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) допуск на участие в международных турнирах 22 мая. Спортсмен планировал выступить 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, однако заявка на участие в соревнованиях поступила организаторам после того, как списки были сформированы.

"Обидно, конечно, что мне не дали возможности выступить в Дохе, - сказал Акименко. - Но потом смирился с этим. Меня ждет 10 июня этап Бриллиантовой лиги во Флоренции, а перед этим 2 июня выступлю в Словакии".

29 мая Акименко выступил на Кубке Федерации в Сочи, где занял второе место с результатом 2,26 метра.

"Сегодняшним результатом доволен, я летом никогда не начинаю с высоких результатов, - отметил спортсмен. - Этот турнир был для меня больше тренировочным. Но летом я всегда выше распрыгиваюсь, чем зимой. Надеюсь, что я и сейчас иду в правильном направлении".

"Никакого мандража перед приближающимися Олимпийскими играми я не испытываю, просто надо подойти к этому старту в хорошей форме", - заключил Акименко.