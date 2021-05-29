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Летние олимпийские виды спорта

Даниил Цыплаков стал победителем Кубка Федерации в прыжках в высоту

Второе место занял Михаил Акименко, третьим стал Денис Федоренков
Даниил Цыплаков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Даниил Цыплаков
© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Чемпион Европы 2015 года в помещении Даниил Цыплаков выиграл соревнования по прыжкам в высоту на легкоатлетическом турнире "Кубок Федерации" в Сочи.

Второе место занял серебряный призер чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко. Оба спортсмена с первой попытки взяли высоту 2,26 метра, а затем не сумели прыгнуть на 2,28 метра. После назначенной судьями перепрыжки Цыплаков еще раз преодолел планку на высоте 2,26 метра, а Акименко потерпел неудачу. Третье место занял Денис Федоренков (2,15).

28-летний Цыплаков является победителем командного чемпионата Европы 2015 года, который проходил в Чебоксарах.

Лучший результат сезона в мире принадлежит россиянину Илье Иванюку. На чемпионате Смоленской области он показал результат 2,37 метра.

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