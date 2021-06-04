Рахман Аль Тани: чемпионат мира по футболу в Катаре станет праздником жизни после пандемии

"Катар готов принять чемпионат мира. И хотя мы еще до конца не уверены, как все будет с [вакцинацией] и другими мировыми тенденциями, пока все это планируется, - сказал он. - Мы действительно убеждены, что это мероприятие станет первым праздником жизни после полутора лет локдауна. Считаем, что эти игры будут потрясающими".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Катар готов принять чемпионат мира по футболу в 2022 году и рассчитывает, что он станет "первым праздником жизни" после пандемии. Об этом заявил в пятницу заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в открытом интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вице-премьер отметил, что значительные инвестиции "уже были осуществлены во всю инфраструктуру, которая необходима для чемпионата мира". "Видим, что наш регион значительно выигрывает от таких мероприятий, это касается всех других регионов. Мы сейчас стараемся использовать эту возможность для того, чтобы такое положительное влияние и в нашем регионе увидеть, - продолжил дипломат. - Мы уже зарекомендовали себя, мы продемонстрировали еще с Азиатских игр и всех тех чемпионатов, которые проводили, насколько успешно проходят у нас различные спортивные мероприятия".

Глава МИД выразил надежду на то, что "все люди, которые будут приезжать на игры чемпионата в Катаре", пройдут вакцинацию и ПЦР-тестирование.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.