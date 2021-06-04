Павлюченкова победила Соболенко в матче третьего круга Roland Garros

Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:0 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 31-м номером, Соболенко была посеяна под третьим номером. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко и американкой Мэдисон Киз.

Сетку турнира во втором круге покинули три наилучшие по номеру посева теннисистки: первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась из-за травмы в матче против польки Магды Линетт, а японка Наоми Осака приняла решение отказаться от участия после первого круга в связи с санкциями организаторов за отказ общаться с журналистами. Теперь лучшей сеяной теннисисткой на турнире является американка София Кенин, финалистка прошлогоднего Roland Garros.

Павлюченкова находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом Павлюченковой на Roland Garros стал выход в четвертьфинал в 2011 году, россиянка ни разу не выходила в полуфинал турниров серии Большого шлема.

23-летняя Соболенко занимает четвертое место в рейтинге WTA. Белоруска является победительницей десяти турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах серии Большого шлема теннисистка не проходила дальше четвертого круга.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.