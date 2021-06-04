Миранчук: футболисты сборной России были приятно удивлены встрече с Киркоровым

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России получили приятные эмоции от встречи с певцом Филиппом Киркоровым перед тренировкой. Об этом журналистам сообщил полузащитник национальной команды Алексей Миранчук.

Сборная России проведет в субботу контрольный матч в Москве на "ВТБ-Арене" против болгар, встреча начнется в 18:00 мск. Киркоров в пятницу посетил тренировку национальной команды, перед началом игры он исполнит гимн России.

"Приятно были все удивлены, - сказал Миранчук. - Киркоров добавил красок в наши солнечные будни. Хорошо пообщались, обменялись подарками".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что Киркоров пожелал команде удачи в игре с болгарами. "Мы знали, что Киркоров будет петь гимн, но вчера от менеджеров появилась информация, что ему не дают пообщаться с нами, - сказал Черчесов журналистам. - Поэтому я попросил, чтобы он приехал в назначенной время, он так и сделал, как мы договаривались, в 11:00 мск. Он пожелал нам удачи. Считаю, что это правильно, потому что друг другу нужно уделять внимание".

Матч с командой Болгарии является для сборной России этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).