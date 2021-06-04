Черчесов прокомментировал поражение сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 4 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сильно расстроился после поражения российских хоккеистов от команды Канады на чемпионате мира. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России по хоккею в четверг проиграла канадцам в четвертьфинале мирового первенства в Риге со счетом 1:2 в овертайме.

"Не знаю, как объяснить [поражение]. Одним глазом смотрел [матч], другим - готовился к организационным моментам. Наша "Красная машина" доставляла много радости, для того и есть неудачи, чтобы что-то подправить. Один шаг назад - два вперед, мы болели за них".

"Сильно расстроился за ребят. Прекрасно понимаю, как хотели пройти дальше, и не хотел бы проводить параллель между нами. Мы будем делать все, что от нас зависит", - добавил он.

Российские футболисты на групповом этапе чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля, сыграют против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).