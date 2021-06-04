Выступающие за английские клубы футболисты приступили к тренировкам со сборной Германии

В тренировке сборной Германии в Тирольских Альпах в пятницу участвовали победители Лиги чемпионов в составе "Челси" Кай Хаверц, Антонио Рюдигер и Тимо Вернер, а также Илкай Гюндоган, выступающий за "Манчестер Сити". Вместе с ними на тренировке присутствовал полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос, который недавно перенес коронавирус. В распоряжении тренера сборной Йоахима Лёва, по данным DPA, находятся 23 игрока.

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии, выступающие за английские клубы "Челси" и "Манчестер Сити", приступили к тренировкам с национальной командой в преддверии чемпионата Европы. Об этом в пятницу сообщает агентство DPA.

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3 июня глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил о том, что власти страны работают над решением вопроса о разрешении футболистам, выступающим за английские клубы, не проходить 14-дневный карантин по приезде в Германию. Данное требование было введено в связи с тем, что 21 мая Великобритания была признана властями ФРГ зоной повышенного риска распространения мутаций коронавируса.

В преддверии матчей чемпионата Европы по футболу, часть из которых пройдет в Мюнхене, министр добавил, что власти ФРГ не хотят препятствовать поездкам в качестве самоцели, но стремятся максимально сократить вероятность заражения новыми мутациями коронавируса в текущий момент, когда в стране проводится кампания по вакцинации.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная Германии на групповом этапе сыграет в Мюнхене с командами Франции (15 июня), Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня).