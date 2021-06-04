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Футбол в Англии

"Челси" продлил контракт с главным тренером Тухелем до 2024 года

Германский специалист привел клуб к победе в Лиге чемпионов сезона-2020/21
Главный тренер "Челси" Томас Тухель EPA-EFE/Susan Vera / POOL
Описание
Главный тренер "Челси" Томас Тухель
© EPA-EFE/Susan Vera / POOL

ТАСС, 4 июня. Английский футбольный клуб "Челси" продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с немецким специалистом рассчитано до июня 2024 года.

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года после увольнения с поста главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца "Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Также лондонский клуб дошел до финала Кубка Англии, где проиграл "Лестеру" (0:1), и занял четвертое место в чемпионате страны.

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