"Челси" продлил контракт с главным тренером Тухелем до 2024 года

ТАСС, 4 июня. Английский футбольный клуб "Челси" продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и во второй раз стал победителем Лиги чемпионов

Соглашение с немецким специалистом рассчитано до июня 2024 года.

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года после увольнения с поста главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца "Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Также лондонский клуб дошел до финала Кубка Англии, где проиграл "Лестеру" (0:1), и занял четвертое место в чемпионате страны.