Алоян защитил золотой пояс WBA, выиграв у Грищука в бою в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россиянин Михаил Алоян защитил золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 52,16 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он выиграл у украинца Александра Грищука техническим нокаутом в восьмом раунде ввиду отказа соперника.

Первоначально Алоян должен был провести поединок против южноафриканца Линдайла Чемеси, но тот снялся по медицинским показателям. Его заменил никарагуанец Рикардо Бландон, но и он не смог выйти на ринг из-за проблем со здоровьем. За день по поединка Бландона сменил Грищук.

Алоян впервые защитил золотой титул WBA, который завоевал в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над панамцем Роналем Батистой. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года. Всего на счету 32-летнего боксера теперь шесть побед (одна - нокаутом) и одно поражение. Он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2012, двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

Грищук выступает в профессиональном боксе с 2010 года. На счету 35-летнего боксера теперь 16 побед (6 нокаутом), 5 поражений. Украинец потерпел поражения в последних пяти поединках.

В главном бою боксерского турнира в рамках ПМЭФ за звание временного чемпиона мира WBA в весе до 76,2 кг встретятся россиянин Федор Чудинов и южноафриканец Рино Либенберг.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.