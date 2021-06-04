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Футбол в России

СМИ: "Зенит" интересуется бразильским футболистом Клаудиньо

Нынешний клуб полузащитника намерен получить за него от 13 до 15 млн евро

ТАСС, 4 июня. Петербургский футбольный клуб "Зенит" может приобрести полузащитника бразильского "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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Отмечается, что клуб хочет получить от 13 до 15 миллионов евро за 24-летнего футболиста. Сообщается, что ранее игрок отклонил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии. Также в услугах игрока заинтересован германский "Лейпциг".

Клаудиньо выступает за бразильский клуб с сентября 2019 года, за это время он провел в составе команды 122 матча, в которых забил 32 гола и отдал 24 результативные передачи.

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