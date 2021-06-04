Камельзон: кондиции Касаткиной не позволяли ей претендовать на лидерство на Roland Garros

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Кондиции российской теннисистки Дарьи Касаткиной не позволяли ей претендовать на лидирующие позиции в Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros), перед Олимпиадой ей и ее тренерам еще нужно провести серьезную работу. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Камельзон.

Касаткина в пятницу проиграла румынке Соране Кырсте в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу румынской теннисистки.

"Думаю, что она еще не в той кондиции, с которой можно было бы претендовать на какие-то роли на Roland Garros, но она работает, пробует найти игру, - считает Камельзон. - На Roland Garros нет простых противников, это все-таки знаковый турнир, и через него, как через призму просматривают, что делать дальше, что из себя представляет игрок, как решается вопрос с рейтингом, и так далее. Думаю, что у Касаткиной очень много проблем, над которыми надо трудиться, и это зависит от ее команды - как она будет работать, сумеет ли она подготовиться к Олимпийским играм. Я немного расстроился, что увидел не ту Касаткину, которую бы хотел видеть, мы рассчитываем, что она все-таки попадет на Олимпиаду - надо прибавлять, это не так трудно".

"Я расстроился от того, что наши женщины плохо сыграли на Roland Garros, остались Грачева и Павлюченкова - немолодой, опытный игрок, и если она пройдет дальше, слава богу и российскому теннису, и слава богу, что она не сдается, продолжает работать. Касаткина еще молодая, у нее большая дорога в профессиональном теннисе, но надо проанализировать все то, что не получается, - подчеркнул Камельзон. - Не получается удержание мяча, мне не нравится, что она далеко за задней линией, ее мало видно в атакующем стиле, а она все-таки была агрессивная".

Камельзон отметил, что мужской российский теннис на данном этапе вырвался вперед по сравнению с женским: "К сожалению, у нас в женском теннисе сейчас нет такого накала и нет такой мобильности, как у мужчин. Мужчины, конечно, рванули вперед, но и они спотыкаются, кроме Медведева на турнире никого не осталось".

Касаткиной 24 года, она занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет на счету четыре титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018).