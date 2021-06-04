Отсчет дней до начала чемпионата мира по борьбе среди юниоров стартовал в рамках ПМЭФ

"Очень рады, что первенство мира среди юниоров, которое состоится буквально через 70 дней в Уфе, также привлечет внимание любителей спорта, всего мирового спортивного борцовского сообщества, и я уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - сказал на церемонии запуска министр спорта РФ Олег Матыцин.

Турнир запланирован на срок с 16 по 22 августа. Ранее заявка на проведение чемпионата мира в Уфе была поддержана членами Объединенного мира борьбы (международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы) на заседании бюро организации во время чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане 2019 года. Также на турнир претендовали София и Белград. Россия впервые примет чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.