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Бокс

Генсек федерации считает, что Чудинов может стать претендентом на бой против Альвареса

В пятницу россиянин победил южноафриканца Рино Либенберга в поединке в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов должен стать претендентом на бой против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

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Ранее Чудинов единогласным решением судей победил южноафриканца Рино Либенберга на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Федор продемонстрировал свои лучшие качества, шикарный бой, - сказал Щекутьев. - Вести переговоры можно, все зависит от WBA. Мы ждем резолюцию, что Федор стал официальным претендентом на титул чемпиона мира".

"Но Канело может отказаться от этого боя", - добавил собеседник агентства.

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