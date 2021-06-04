Генсек федерации считает, что Чудинов может стать претендентом на бой против Альвареса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов должен стать претендентом на бой против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Ранее Чудинов единогласным решением судей победил южноафриканца Рино Либенберга на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Федор продемонстрировал свои лучшие качества, шикарный бой, - сказал Щекутьев. - Вести переговоры можно, все зависит от WBA. Мы ждем резолюцию, что Федор стал официальным претендентом на титул чемпиона мира".

"Но Канело может отказаться от этого боя", - добавил собеседник агентства.