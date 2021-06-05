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Бокс

Боксер Чудинов считает маловероятным бой против Альвареса

Ранее Чудинов единогласным решением судей победил южноафриканца Рино Либенберга на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов считает маловероятным бой против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом он заявил журналистам.

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Ранее Чудинов единогласным решением судей победил южноафриканца Рино Либенберга на боксерском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, россиянин должен стать претендентом на бой против Альвареса.

"Чтобы выйти на бой с Канело, надо несколько лет выступать в США. Думаю, им вообще этот бой не интересен", - сказал Чудинов.

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