Посол Италии верит, что бывший тренер "Зенита" Спаллетти поможет "Наполи"

62-летний специалист сменил на этой должности Дженнаро Гаттузо, который 25 мая возглавил итальянскую "Фиорентину".

"Я общался с [президентом Российского футбольного союза] Александром Дюковым, он отлично знает Спаллетти и рассказал, какой он хороший тренер, и я надеюсь, что он поможет "Наполи" выиграть уже что-то. Мы в целом общались с Дюковым про футбол, и он рассказал, как быстро игра в наши дни меняется. Методы и практики, которые были успешны еще недавно, не факт, что будут успешны в будущем. Но я верю в Спаллетти и в то, что он добьется хороших результатов".

Последним клубом Спаллетти был итальянский "Интер", который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу - в Кубке и Суперкубке России.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.