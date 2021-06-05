Ионов, Баринов и Жирков вошли в стартовый состав сборной России на матч с болгарами

ТАСС, 5 июня. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил стартовый состав на товарищеский матч против команды Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сборная России по футболу сыграла вничью с поляками в товарищеском матче перед Евро

По сравнению с игрой против поляков (1:1), которая прошла 1 июня, в составе произошло три изменения: матч с первых минут начнут Алексей Ионов, Дмитрий Баринов и Юрий Жирков.

В стартовый состав сборной России вошли: вратарь Антон Шунин ("Динамо"); защитники Юрий Жирков ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"); полузащитники Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Магомед Оздоев ("Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Головин ("Монако", Франция), Алексей Ионов ("Краснодар"); нападающий Артем Дзюба ("Зенит").

В запасе остались: вратари Юрий Дюпин ("Рубин") и Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба - ЦСКА), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Максим Мухин (ЦСКА), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающий Александр Соболев ("Спартак"). Черышев и Фернандес не попали в заявку на матч с поляками из-за повреждений. Изначально вошедший в стартовый состав Кудряшов получил травму на предыгровой тренировке, в матче вместо него сыграет Семенов.

Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве и начнется в 18:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).