Футболист Кудряшов пройдет медобследование после травмы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Федор Кудряшов пройдет медицинское обследование после травмы, полученной перед матчем против команды Болгарии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной.

Кудряшов вошел в стартовый состав на матч с командой Болгарии, который проходит в Москве. Во время разминки перед матчем он получил повреждение.

"Во время разминки защитник Федор Кудряшов получил повреждение икроножной мышцы. В стартовом составе его заменил Андрей Семенов. После игры Кудряшов пройдет обследование, после которого будет выбрана тактика лечения", - говорится в сообщении.