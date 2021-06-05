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Чемпионат мира по игре го

Россиянин Каймин победил итальянца Паче на чемпионате мира по игре го

После второго игрового дня российский спортсмен занимает третье место в таблице

ТАСС, 5 июня. Россиянин Вячеслав Каймин победил итальянца Алессандро Паче во втором раунде чемпионата мира по игре го. Турнир проходит во Владивостоке на острове Русский без зрителей.

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После второго игрового дня 20-летний Каймин занимает третье место в таблице. В первом раунде он переиграл бразильца Алешандре де Соузу. В турнире принимают участие 57 игроков, лидирует японец Сюндзи Морикава. В третьем раунде Каймин сыграет с представителем Тайваня Чань Тенем.

Каймин выступает на чемпионате мира под эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Спортивного арбитражного суда, согласно которым на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Нынешний чемпионат мира по го является 41-м по счету. Предыдущие 40 турниров проходили только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году право на проведение соревнований получила Россия. Международная федерация го была основана в 1982 году. Российские игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

Чемпионат мира 2019 года проходил в Китае, его победителем стал представитель этой страны Чэнь Ван. Турнир 2020 года был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2013 году Илья Шикшин занял четвертое место, что является лучшим результатом россиян.

Теги
Чемпионат мира по игре го
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