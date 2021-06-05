Легкоатлетка Сидорова рассказала о пользе выступления на чемпионате Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова считает полезным для себя участие в первенстве Москвы, где она заняла первое место с результатом 4,80 метра. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Сидорова в статусе победительницы московского турнира пыталась преодолеть планку на высоте 4,90 метра, но все три попытки оказались неудачными. Для действующей чемпионки мира этот старт стал вторым в сезоне. 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе она была седьмой с результатом 4,64 м. Лучший результат сезона принадлежит американке Кэти Нэйджот (4,93).

"Я довольна в целом своим результатом. Сегодня у меня получалось лучше, чем в прошлый раз в Дохе, не знаю, почему, правда. Результат 4,80 в начале июня для меня очень даже неплохо, да и на 4,90 попытки тоже были небезнадежными", - заметила Сидорова.

"Что касается моего результата в Катаре, то мне не на что было там жаловаться, потому что я прекрасно себя чувствовала, бежала хорошо. Помешали технические шероховатости, над которыми сегодня мне удалось неплохо поработать, поэтому сегодняшний старт был не зря. Мне нужно чаще выступать, чтобы достичь стабильности в прыжках. Надеюсь, что дальше буду прибавлять", - добавила собеседница ТАСС.

Следующим стартом для Сидоровой станет этап Бриллиантовой лиги, который пройдет 10 июня во Флоренции.