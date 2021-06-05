{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Сидорова рассказала о пользе выступления на чемпионате Москвы

Спортсменка отметила, что провела работу над ошибками после неудачного старта в Дохе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова считает полезным для себя участие в первенстве Москвы, где она заняла первое место с результатом 4,80 метра. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Сидорова в статусе победительницы московского турнира пыталась преодолеть планку на высоте 4,90 метра, но все три попытки оказались неудачными. Для действующей чемпионки мира этот старт стал вторым в сезоне. 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе она была седьмой с результатом 4,64 м. Лучший результат сезона принадлежит американке Кэти Нэйджот (4,93).

"Я довольна в целом своим результатом. Сегодня у меня получалось лучше, чем в прошлый раз в Дохе, не знаю, почему, правда. Результат 4,80 в начале июня для меня очень даже неплохо, да и на 4,90 попытки тоже были небезнадежными", - заметила Сидорова.

"Что касается моего результата в Катаре, то мне не на что было там жаловаться, потому что я прекрасно себя чувствовала, бежала хорошо. Помешали технические шероховатости, над которыми сегодня мне удалось неплохо поработать, поэтому сегодняшний старт был не зря. Мне нужно чаще выступать, чтобы достичь стабильности в прыжках. Надеюсь, что дальше буду прибавлять", - добавила собеседница ТАСС.

Следующим стартом для Сидоровой станет этап Бриллиантовой лиги, который пройдет 10 июня во Флоренции.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Маглионе стал пожизненным почетным президентом Международной федерации плавания
Уругваец занимал пост президента организации с 2009 по 2021 год
Маглионе стал пожизненным почетным президентом Международной федерации плавания
Читать полностью