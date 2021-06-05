Колосков: результат матча сборной России против болгар не имеет большого значения

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Результат контрольного матча со сборной Болгарии малозначим для футболистов сборной России. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Сборная России по футболу победила болгар в последнем матче перед стартом Евро

Россияне в Москве обыграли команду Болгарии в заключительном контрольном матче перед чемпионатом Европы со счетом 1:0.

"Настоящий товарищеский матч был с элементами контрольного, так бы это я назвал. Потому что такая аккуратная игра: никто никого не хотел обидеть, задеть. Задача была поиграть, посмотреть, что получится, а что нет", - сказал Колосков.

"У сборной была цель - проверить новые сочетания, и Дмитрий Баринов вышел в качестве центрального защитника, проявил себя неплохо. Но давления не было, чтобы окончательно понять, насколько его игра на этой позиции эффективна. Результат имеет мало значения. Приятно для статистики и что выиграли, [Станислав] Черчесов посмотрел новых игроков, новые сочетания", - добавил он.

По словам Колоскова, игра с болгарами ответила не на все вопросы тренеров сборной России. "Болгары играли для своего удовольствия. Настоящий товарищеский матч", - отметил он.

Первый матч на чемпионате Европы россияне проведут 12 июня против бельгийцев в Санкт-Петербурге.