Сборная России по футболу победила болгар в последнем матче перед стартом Евро

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу победила команду Болгарии со счетом 1:0 в последнем товарищеском матче перед началом чемпионата Европы. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Единственный гол забил Александр Соболев, который отличился на 84-й минуте с пенальти.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внес три изменения в стартовый состав по сравнению с игрой с поляками (1:1), которая состоялась 1 июня во Вроцлаве. С первых минут встречу с болгарской командой начали Юрий Жирков, Дмитрий Баринов и Алексей Ионов. Они заменили Федора Кудряшова, Далера Кузяева и Алексея Миранчука.

Изначально вошедший в стартовый состав защитник Федор Кудряшов получил травму на предыгровой тренировке, вместо него сыграл Андрей Семенов. в начале второго тайма из-за повреждения поле покинул полузащитник Дмитрий Баринов, игравший на позиции центрального защитника. Его заменил Игорь Дивеев.

После перерыва Кузяев вышел на поле вместо Ионова, на 58-й минуте Артема Дзюбу заменил Соболев. Капитанская повязка после этого перешла к защитнику Георгию Джикии. На 62-й минуте Андрей Мостовой заменил Александра Головина, спустя 10 минут Марио Фернандес вышел на поле вместо Вячеслава Караваева, а на 78-й минуте Миранчук заменил Жиркова. Фернандес не принимал участия в матче с поляками из-за повреждения.

Не попали в заявку на игру полузащитники Денис Макаров и Даниил Фомин, а также нападающий Антон Заболотный. Эти три футболиста включены в заявку сборной России на чемпионат Европы.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей примет Санкт-Петербург.