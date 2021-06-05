Черчесов выразил надежду на то, что травма Кудряшова окажется несерьезной

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду на то, что травма защитника команды Федора Кудряшова окажется несерьезной. Об этом он рассказал журналистам после контрольного матча против команды Болгарии (1:0).

Сборная России по футболу победила болгар в последнем матче перед стартом Евро

Кудряшов был включен в стартовый состав, но из-за повреждения икроножной мышцы на предыгровой разминке был заменен на Андрея Семенова. По ходу игры повреждения получили полузащитники Роман Зобнин и Дмитрий Баринов.

"Опережать события не будем, завтра сделаем МРТ. Надеюсь, что травмы окажутся несерьезными и через несколько дней все смогут быть на тренировке", - сказал Черчесов.

"Баринов сделает КТ, никаких проблем, по-моему, нет", - добавил он.

Все участники чемпионата Европы имеют право до первого матча на турнире вносить изменения в заявку по медицинским причинам.