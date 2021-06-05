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Евро-2020

Мацуев планирует посетить базу сборной России перед чемпионатом Европы по футболу

Пианист призвал не критиковать команду за игру со сборной Болгарии и верить в ее успешное выступление на предстоящем турнире
Денис Мацуев Владимир Гердо/ТАСС
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Денис Мацуев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Народный артист РФ пианист Денис Мацуев намерен посетить базу национальной команды России в Новогорске перед стартом чемпионата Европы по футболу. Об этом Мацуев сообщил ТАСС.

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В субботу сборная России переиграла команду Болгарии со счетом 1:0 в последнем товарищеском матче перед началом чемпионата Европы.

"Не исключено, что я через 2-3 дня к ним приеду в Новогорск, как я делал это перед матчем с испанцами на чемпионате мира (1:1, 4:3 по пенальти - прим. ТАСС). Тогда это принесло удачу, если получится выбраться - прилечу, - сказал Мацуев. - Границы открываются. И я уже распеваюсь, не распиваюсь, подчеркну, а распеваюсь чтобы рвать голос на наших играх на Евро".

"Могу сказать вот что: если бы мы феерили за неделю до Евро, это бы могло насторожить. Мы помним, как [Станислав] Черчесов, мой друг, готовил команду к чемпионату мира в 18-м году, как через контрольные матчи набирали форму, физику и какое чудо было на самом турнире. А то, что трудные матчи товарищеские - не надо серьезно критиковать за это команду и Черчесова. Помните, как все критиковали перед 2018 годом и чем все для критиков это обернулось", - добавил собеседник агентства.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей примет Санкт-Петербург.

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