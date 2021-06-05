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Евро-2020

Черчесов: Жирков вышел на свой уровень и готов играть на чемпионате Европы

В субботнем матче против болгар Жирков провел на поле 77 минут

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России Юрий Жирков вышел на свой уровень и готов провести все три матча на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча против команды Болгарии (1:0).

В контрольном матче с поляками (1:1) 1 июня 37-летний Жирков вышел на замену, в игре с болгарами защитник вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

"Он будет способен сыграть и 12, и 16, и 21 июня, и сегодня он готов был играть. Он вышел на свой уровень, мы давали ему время на сборах работать. Мы видели уровень игрока, и надо было потерпеть", - сказал Черчесов.

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