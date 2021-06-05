Футболист сборной России Баринов заявил, что чувствует себя нормально

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Дмитрий Баринов сообщил, что чувствует себя нормально после травмы, полученной в товарищеском матче с командой Болгарии. Комментарий Баринова приводит "Спорт-Экспресс".

Встреча завершилась победой российских футболистов со счетом 1:0. Баринов был заменен в начале второго тайма после того, как получил удар локтем в голову от болгарского футболиста.

"Все нормально, завтра будет обследование. Когда меняли, сказали, что перелом лицевой кости, но вроде все обошлось. Чувствую себя нормально", - сказал Баринов.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей примет Санкт-Петербург.