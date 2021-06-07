Колосков назвал политической провокацией форму сборной Украины для участия в Евро-2020

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Форма сборной Украины для выступления на чемпионате Европы по футболу является политической провокацией. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

На форму нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В понедельник в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

"Думаю, что РФС не сможет воздействовать в юридической плоскости, - сказал Колосков. - УЕФА принимает решение согласно правилам, если только кто-то найдет в них изъян, тогда можно предпринимать определенные шаги. Но, думаю, это не РФС должен предпринимать".

"Я расцениваю это как политическую провокацию. Тысячи и миллионы россиян расценивают как провокацию. Но надо, чтобы кто-то доказывал, политика это или нет", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля. Украинцы могут сыграть в Петербурге в четвертьфинальном матче 2 июля только в случае, если команды, занявшие третье место в группах C, D, E и F, выйдут в 1/8 финала, и команда Украины одержит победу на первой стадии плей-офф.