Фернандес рассказал, что хорошо себя чувствует после повреждения и готов сыграть на Евро

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес хорошо себя чувствует после повреждения и готов сыграть за национальную команду на чемпионате Европы. Об этом он сообщил журналистам.

Фернандес и Черышев могут сыграть в товарищеском матче с командой Болгарии

Фернандес почувствовал дискомфорт в паховой области перед вылетом на сбор национальной команды в Австрию, который прошел с 22 по 31 мая. Защитник пропустил товарищескую игру сборной России с поляками (1:1) 1 июня, но принял участие в матче против болгар (1:0) 5 июня, сыграв 20 минут.

"Я получил небольшое повреждение, но ничего страшного, - сказал Фернандес. - Играл против команды Болгарии 20 минут, очень хорошо себя чувствую. Готов помочь сборной России во время чемпионата Европы".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).