Фернандес и Черышев могут сыграть в товарищеском матче с командой Болгарии

ТАСС, 4 июня. Защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев могут принять участие в товарищеском матче сборной России с командой Болгарии. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Матч сборных России и Болгарии пройдет в субботу в Москве. Фернандес и Черышев не принимали участие в предыдущей товарищеской игре российской команды с поляками (1:1).

"Они несколько дней тренируются, вчера и сегодня провели полностью тренировку, оценим сегодняшнее занятие, врачи нам скажут по их готовности. Если будет такая возможность, то они сыграют - или один, или другой. Думаю, что оба набирают кондиции, могут появиться в завтрашней игре", - сказал Черчесов.

В первом матче на чемпионате Европы россияне сыграют против бельгийцев. Встречу может пропустить полузащитник бельгийской команды и "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне, который получил травму в финале Лиги чемпионов против "Челси" (0:1).

"Никому зла не желаем. Мы играли с ним, как можно радоваться, что у него травма? Надеемся, что он сыграет против нас. Игру бельгийцев не смотрел, не стоит распыляться - сейчас у нас Болгария", - отметил главный тренер сборной России.