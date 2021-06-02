Первая проверка перед Евро. Россияне сыграли вничью с поляками в товарищеском матче

ВРОЦЛАВ /Польша/, 2 июня. /ТАСС/. Сборные России и Польши по футболу сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче, который являлся одним из этапов подготовки команд к чемпионату Европы. Встреча прошла во вторник во Вроцлаве.

В стартовом составе сборной Польши не оказалось Роберта Левандовского - ее самого именитого игрока. Лучший бомбардир Европы нынешнего сезона попросил тренерский штаб дать ему время восстановить силы после тяжелого сезона и травмы.

Польша сейчас приходит в себя после длительного локдауна, вызванного пандемией коронавируса: люди на улицах перестали носить маски, открылись рестораны и торговые центры, социальная дистанция практически нигде не соблюдается. Спортивные арены вновь наполняются зрителями. Матч во Вроцлаве стал самым массовым спортивным событием в Польше с начала пандемии: его посетили почти 23 тысячи зрителей, что позволило заполнить стадион наполовину - больше не позволяли оставшиеся ограничения.

Российская команда не могла рассчитывать на Илью Самошникова, Дениса Черышева и Марио Фернандеса - они продолжают восстанавливаться от травм. Зато с первых минут на поле вместе вышли Алексей Мирачнук и Александр Головин. Футбольные эксперты не раз упрекали Черчесова в нежелании совместить на поле, как считается, двух лучших креативных игроков России. Сейчас место нашлось обоим: Мирачнук играл по центру, Головин - ближе к левому флангу. Оттуда и последовала его великолепная голевая передача, которую на правом краю вратарской замкнул Вячеслав Караваев.

Гол позволил российским футболистам выровнять игру, начало которой осталось за хозяевами поля. Команде Черчесова на первых минутах не хватало уверенности в своих действиях, что позволило полякам открыть счет уже на четвертой минуте после череды ошибок россиян в обороне. Концовка первого тайма прошла под диктовку сборной России.

В перерыве и по ходу второго тайма главные тренеры произвели множество замен, что сделало игру рваной и малосодержательной. В основном она сводилась к борьбе команд в центре поля. У россиян были замены во всех линиях: появились защитники Юрий Жирков и Игорь Дивеев, полузащитники Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин, нападающий Антон Заболотный. Черчесов поменял даже голкипера: на 63-й минуте вместо Антона Шунина появился Матвей Сафонов. 22-летний вратарь "Краснодара" провел первый матч за национальную сборную.

"Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол, - сказал после матча Черчесов. - Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Но понравилось отношение к игре и реакция на пропущенный гол".

"Сборная Польши - добротная, крепкая команда, но по этой игре силу оценить нельзя, так как не было несколько ведущих игроков. Главное - нет травм. Это было самое главное для меня. На чемпионате [Европы] темп будет еще выше, это понятно", - добавил главный тренер сборной России.

Черчесов продолжает поиски

Его коллега Паулу Соуза поставил удовлетворительную оценку игре своей команды, хотя и посетовал на ее слабую игру после забитого гола. "Что касается моего оппонента и коллеги, то я, конечно, не буду обсуждать его решения, у него на этот счет есть свои мысли. У него большой опыт и для меня было честью соперничать с ним", - сказал португалец, который возглавил сборную Польши в январе.