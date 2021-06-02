Черчесову понравилась реакция российских футболистов на быстрый пропущенный гол от поляков

ТАСС, 2 июня. Футболисты сборной России хорошо отреагировали на быстрый пропущенный мяч в товарищеской игре с командой Польши. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Сборная России по футболу сыграла вничью с поляками в товарищеском матче перед Евро

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Якуба Шверчока (4-я минута) россияне ответили точным ударом Вячеслава Караваева (21). Встреча являлась этапом подготовки к чемпионату Европы.

"Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол. Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Но понравилось отношение к игре и реакция на пропущенный гол", - отметил Черчесов.

"Сборная Польши - добротная, крепкая команда, но по этой игре силу оценить нельзя, так как не было несколько ведущих игроков. Главное - нет травм. Это было самое главное для меня. На чемпионате [Европы] темп будет еще выше, это понятно", - добавил главный тренер сборной России.

В перерыве защитник сборной России Андрей Семенов был заменен на Игоря Дивеева. "Заменили Андрея из-за желтой карточки, - пояснил Черчесов. - Самое главное для меня, что игроки не получили травм".

5 июня сборная России в Москве проведет товарищеский матч с командой Болгарии.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).